Смотр строя и песни среди юнармейцев прошел в Мытищах

12 февраля школе № 3 состоялся пятый окружной смотр строя и песни «Красив в строю — силен в бою!», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 22 команды юнармейцев и школьников из Мытищ.

«Идея этого конкурса появилась с начала развития юнармейского движения. Строевая подготовка играет ключевую роль в обучении юных участников движения, поскольку формирует строевые навыки, выработку дисциплины, собранность, четкость и слаженность действий», — отметила главный аналитик отдела воспитательной работы управления образования Светлана Снопкова.

В младшей возрастной группе победил отряд «Кадеты» из школы № 12. В старшей возрастной группе первое место заняла сборная команда «Дом Юнармии».

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, юнармейцы Мытищ — гордость муниципалитета. Ребята регулярно побеждают на соревнованиях, хорошо учатся и развиваются в разных направлениях.