Смотр строя и песни к 80-летию Победы прошел в Домодедове

Традиционный муниципальный конкурс, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в школе № 1. В мероприятии участвовало более 440 школьников из разных образовательных учреждений округа — 21 юнармейский взвод.

Каждый отряд готовился к выступлению долго и тщательно. Ребята продемонстрировали строевую выправку, четкость команд и, конечно, вокальные номера, отражающие дух времени. Например, юнармейцы из лицея № 3 выбрали композицию «Стоим мы на посту».

Оценивало выступления юнармейцев жюри, в состав которого вошли военнослужащие и представители патриотических организаций.

«Ребята такими приемами овладевают, что даже военные рядом сидят и говорят: мы так не сможем. А девчонки какие замечательные — красивые, с огромными белыми бантами», — отметил руководитель патриотического движения «Юный талалихинец» Юрий Проскурин.

Руководитель домодедовского отделения «Боевого братства» подполковник запаса Сергей Низовкин высоко оценил показанные школьниками строевую подготовку, знания и вокальное мастерство.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева поблагодарила участников конкурса и их наставников. «В этот год 80-летия Победы особенно важно, что мы поддерживаем эти традиции», — подчеркнула руководитель муниципалитета.