Смотр спецтехники и личного состава коммунальных служб прошел в Наро-Фоминске

25 марта в Наро-Фоминске прошел смотр спецтехники и личного состава коммунальных служб. Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» и почти шесть десятков машин — тракторы, погрузчики, самосвалы, автовышки — находятся в полной готовности к весенне-летнему периоду.

.«Сегодня мы проводим смотр техники и коммунальных служб по подготовке к весенне-летнему периоду. Смотрим количество людей, аварийно-восстановительных бригад, также проверяем готовность техники», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Особое внимание уделили состоянию аварийно-восстановительных бригад и исправности техники, которая будет задействована в теплое время года. Вся представленная техника прошла диагностику и готова к выполнению задач по очистке дорог, тротуаров и общественных пространств.

18 апреля в округе пройдет субботник. Коммунальщики уже приступили к генеральной уборке улиц.



