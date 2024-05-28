Смотр юнармейских отрядов прошел в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне у мемориала «Звонница"прошел смотр юнармейских отрядов для детей дошкольного возраста. Основной целью мероприятия стало духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также расширение знаний детей о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и знакомство с элементами строевой подготовки.

В смотре участвовали 19 отрядов детей в возрасте от шести до семи лет. Каждый отряд представил свою интерпретацию различных воинских подразделений, таких как ВДВ, пограничные войска, войска связи, военно-морской флот, казачьи войска и другие.

В знак памяти о погибших, маленькие юнармейцы возложили цветы к мемориалу.

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