Смотр готовности служб к паводкоопасному периоду прошел в Красногорске

Традиционное мероприятие провели перед началом весеннего сезона, в течение которого возможны чрезвычайные ситуации из-за паводков. В смотре приняли участие аварийно-спасательные службы и ресурсоснабжающие организации муниципалитета.

Заместитель главы городского округа, начальник управления по безопасности Роман Пичугин, представители Главного управления гражданской защиты и Главного управления МЧС России по Московской области проверили готовность всех сил и средств, задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводков.

Во время смотра была осмотрена автомобильная и инженерная техника Красногорского звена Московской областной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также аварийно-спасательного отряда городской службы, «Теплосети», «Водоканала», Мособлэнерго, Мособлгаза, 15-го пожарно-спасательного отряда и 227-й пожарной части. Всего было проверено более 25 единиц спасательной техники.