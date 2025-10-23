Смотр дорожной техники прошел в Шатуре

Смотр прошел в сквере «Олимпийский». Арсенал техники показали сотрудники службы дорожного хозяйства и благоустройства Шатуры.

Чтобы содержать в порядке дворы и общественные пространства округа осенью и зимой задействуют 34 единицы техники: 10 мини-погрузчиков, 18 тракторов, четыре фронтальных погрузчика и два экскаватора. Для уборки снега и обработки от наледи муниципальных дорог используют 11 единиц техники.

«Машины будут работать в комплексе: это расчистка дорог, вывоз снега, посыпка пескосоляной смесью, уборка дворов», — отметили в службе.

Кроме того, уже заготовили 5,5 тысячи тонн песка, 575 тонны соли. Часть из объема осталась еще с прошлого периода.

Работами по содержанию региональных дорог в округе займутся специалисты «Мосавтодора».