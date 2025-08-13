Смена летних трудовых бригад завершилась в Жуковском

Праздничное мероприятие прошло в молодежном центре «Дружба» в Жуковском. Его приурочили к закрытию смены трудовых бригад в этом году.

В этом году такие бригады работали в округе при школах № 8, 10 и 11. В них трудились 26 подростков от 14 до 18 лет.

«Ребята занимались подготовкой школ к новому учебному году, убирали территории, поливали цветы. Трудовые бригады дают подросткам возможность не только принести пользу городу, но также получить первую запись в трудовой книжке и свою первую зарплату. Это замечательный способ привить ребятам ответственность, научиться работать в команде, получить ценный опыт и хорошо провести время с друзьями», — прокомментировал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

На закрытии смены ребятам рассказали о программах молодежного центра на будущий сезон. Также состоялись чаепитие и чемпионат по игре в мафию.