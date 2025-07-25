Служебный автомобиль «Соболь» передали Народной дружине Балашихи

В Главном управлении региональной безопасности Московской области состоялась церемония вручения служебного автомобиля «Соболь» Народной дружине городского округа. Этот подарок стал символом признания заслуг дружинников в обеспечении общественной безопасности и правопорядка, а также результатом эффективного взаимодействия с администрацией округа.

На мероприятии присутствовал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев. Он отметил значимость работы балашихинских дружинников в рамках реализации проекта Правительства Московской области «Трансформация народных дружин». Карасев подчеркнул, что межведомственное взаимодействие с органами полиции, МЧС, Росгвардии и территориальными структурами безопасности играет ключевую роль в повышении уровня безопасности в регионе.

Служебный автомобиль был передан начальнику управления территориальной безопасности администрации Балашихи Екатерине Деминой, командиру Народной дружины Дмитрию Манышину, а также дружинникам Максиму Сорокину, Сергею Николаеву и Александру Оберемку. Эти активисты уже успели зарекомендовать себя, совершив более 30 задержаний правонарушителей, успешно предотвращая локальные возгорания и участвуя в предотвращении преступлений в общественных местах и жилых районах.

Сегодня дружинники работают по пятницам, субботам и воскресеньям в плотно заселенных микрорайонах Балашихи. Они оснащены необходимыми техническими средствами, носят форменную одежду и имеют удостоверения, что позволяет им эффективно выполнять свои обязанности.

Работа по развитию и укреплению Народной дружины Балашихи продолжается. Все желающие могут записаться на собеседование для вступления в ее ряды по телефону: 8 (916) 783-70-24.