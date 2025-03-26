Службы Дубны подготовились к весенним паводкам

Первые меры по профилактике подтоплений уже приняли в муниципалитете. Все профильные службы в Дубне уже приведены в готовность.

Коммунальные службы следят за состоянием Северной и Южной канав, регулярно очищают их от бобровых плотин и топляка. Регулярно проводится мониторинг состояния зон возможного подтопления. Среди них — территории СНТ «Заря-1» и «Заря-2», особой экономической зоны и «Ривер Клаба», а также улица Спортивная. Сейчас паводок им не угрожает.

Для контроля паводковой ситуации на связи с администрацией Дубны постоянно находятся представители Канала имени Москвы, дежурной службы Угличского водохранилища, ВРГС и ОЭЗ «Дубна».

«Думаю, что в этом году мы пройдем паводок без каких-то серьезных угроз и последствий», — сказал заместитель главы округа Владимир Потапенко.

Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров пояснил, что если паводок наберет силу и уровень воды станет критическим, жителям территорий возможного подтопления будут даны инструкции, как действовать и куда обращаться.