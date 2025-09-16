«Служба заботы» начала работать в поликлинике Жуковского

Городская поликлиника Жуковского стала одним из пяти медицинских учреждений Подмосковья, где запущен пилотный проект «Служба заботы». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, подчеркнув важность реализации подобных инициатив для улучшения доступности и эффективности медицинской помощи.

Помимо Жуковского, «службы заботы» также функционируют в поликлиниках Домодедова, Истры, в Сергиевом Посаде и Дубне. Суть проекта заключается в объединении администраторов поликлиники в отдельное, специализированное подразделение, создании открытой и доступной регистратуры, а также формировании комфортных условий для получения медицинских услуг.

По словам специалистов, главная цель — сделать процесс обращения в поликлинику максимально простым, понятным и удобным для каждого пациента. В рамках реализации проекта в медицинских учреждениях оборудовали удобные зоны ожидания с доступом к компьютерам и интернету, позволяющим воспользоваться порталом «Госуслуги» для прикрепления к поликлинике, записи на прием к врачу и получения других необходимых онлайн-услуг.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, проект «Служба заботы» является важным шагом на пути к повышению комфорта и удобства пациентов при обращении за медицинской помощью, а также к созданию пациентоориентированной системы здравоохранения в регионе.

«Служба заботы помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках. Мы будем масштабировать этот формат на другие учреждения региона», — сообщил Максим Забелин.