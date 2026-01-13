Служба спасения Подмосковья приняла 340 тысяч вызовов за новогодние праздники

Операторы подмосковной Системы-112 работали в усиленном режиме во время новогодних праздников. С 31 декабря по 11 января они приняли более 340 тысяч обращений от жителей.

Наибольшее количество вызовов служба зафиксировала 1 января. В этот деть операторы обработали более 41 тысячи обращений.

Всего за новогодние праздники оперативного привлечения экстренных служб потребовали около 180 тысяч звонков. Из них 106 тысяч были адресованы скорой помощи, еще 36 тысяч — полиции и ГИБДД, 10 тысяч — газовой службе и шесть тысяч — пожарной охране и другим.

«Новогодние праздники традиционно имеют свою специфику. В этот период значительно увеличивается количество обращений, связанных с использованием пиротехнических изделий. Жители сообщали о нарушениях тишины из-за запуска фейерверков, а также обращались за медицинской помощью в связи с травмами, полученными при неосторожном обращении с петардами и салютами», — пояснили в пресс-службе.

Жителям напомнили, что в праздничные дни важно помнить о правилах безопасности и обращаться по номеру 112 в экстренных ситуациях.