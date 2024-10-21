Служба скорой помощи Подмосковья заключила еще 230 целевых договоров со студентами
Студенты Московского областного медколледжа заключили еще 230 целевых договоров на обучение со службой скорой помощи. Сначала они будут получать стипендию от медицинского учреждения, а затем придут сюда работать.
Заключить целевой договор могут студенты с первого по четвертый курс. Министр здравоохранения Алексей Сапанюк отметил, что программа позволяет молодым людям получать гарантированное место работы сразу после выпуска из медколледжа. В этом году сотни студентов заключили договоры на целевое обучение с медучреждениями Подмосковья, из них 230 человек — с Московской областной скорой медицинской помощью.
После выхода на работу молодые специалисты со средним медицинским образованием получают в Подмосковье ежемесячную доплату в размере семи тысяч рублей. Также им доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе.
Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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