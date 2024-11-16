Служащих воинской части в Чехове наградили к 50-летнему юбилею центра связи

Во Дворце культуры «Дружба» отметили полувековой юбилей со дня образования центра связи воинской части в Чехове. В торжественной обстановке служащих наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Поздравить юбиляров по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина приехала его заместитель Ольга Щукина.

«Разрешите от всей души вас поздравить с солидным юбилеем. Мы все очень благодарны вам за ту помощь, которую вы оказывали нам в проведении мероприятий», — поблагодарила она.

Служащих, которые внесли вклад в развитие центра связи, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Выпало счастье служить в этой части более 20 лет. Это были годы самой такой интересной, напряженной службы. Выпало счастье командовать этой частью. Я мог бы назвать десятки людей, которых никогда в жизни не забуду. Потому что они не подвели в тяжелую минуту. Они решали самые сложные задачи. Потому что один командир ничего не может без коллектива», — подчеркнул полковник в отставке Василий Калиненко.