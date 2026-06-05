«Сложив усилия, достигнем большего». Подмосковье и Санкт-Петербург реализуют совместные проекты в экономике и культуре
Воробьев и Беглов подписали соглашение о развитии экономики и культуры на ПМЭФ
Подмосковье продолжит совместную работу с Санкт-Петербургом в экономике, науке, культуре и спорте. Соглашение об этом подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернаторы Андрей Воробьев и Александр Беглов.
Соглашение охватило разные направления: от промышленности и сельского хозяйства до ЖКХ, здравоохранения и культуры. Воробьев напомнил, что Подмосковье и Санкт-Петербург связывают давние и прочные отношения.
«Мы обмениваемся опытом в государственном управлении: наши команды ездят друг к другу на стажировки, изучают практики в кадровой, молодежной, социальной политике, образовании, транспортной сфере и других», — сказал он.
Благодаря партнерству Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея жители и гости Подмосковья могут ежегодно видеть шедевры русской живописи, включая работы Левитана, Шишкина и Рериха.
Кроме того, петербургские команды приезжают на подмосковные спортивные турниры.
«Это соглашение позволит нам масштабировать успешные практики, обмениваться опытом и создавать новые возможности для развития обоих регионов. Сложив усилия, объединив ресурсы и компетенции, мы можем достичь большего», — сказал Беглов.