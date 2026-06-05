«Сложив усилия, достигнем большего». Подмосковье и Санкт-Петербург реализуют совместные проекты в экономике и культуре

Воробьев и Беглов подписали соглашение о развитии экономики и культуры на ПМЭФ

Подмосковье продолжит совместную работу с Санкт-Петербургом в экономике, науке, культуре и спорте. Соглашение об этом подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернаторы Андрей Воробьев и Александр Беглов.

Соглашение охватило разные направления: от промышленности и сельского хозяйства до ЖКХ, здравоохранения и культуры. Воробьев напомнил, что Подмосковье и Санкт-Петербург связывают давние и прочные отношения.

«Мы обмениваемся опытом в государственном управлении: наши команды ездят друг к другу на стажировки, изучают практики в кадровой, молодежной, социальной политике, образовании, транспортной сфере и других», — сказал он.