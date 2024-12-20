Слет студенческой молодежи прошел в Подольске

Организаторы — общественные объединения Подольска и комитет по делам молодежи администрации — подготовили для молодежи насыщенную двухдневную программу. Участников ждут разнообразные познавательные и творческие мероприятия, а также мастер-классы, где они будут обмениваться опытом и приобретать полезные навыки.

Слет станет важным этапом в жизни студенческой молодежи. Эта уникальная площадка откроет активным и целеустремленным молодым людям возможность для укрепления дружеских связей, саморазвития и обмена опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.