Слет студенческой молодежи прошел в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Торжественное открытие мероприятия состоялось в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Слет собрал около 170 участников.

Организаторы — общественные объединения Подольска и комитет по делам молодежи администрации — подготовили для молодежи насыщенную двухдневную программу. Участников ждут разнообразные познавательные и творческие мероприятия, а также мастер-классы, где они будут обмениваться опытом и приобретать полезные навыки.

Слет станет важным этапом в жизни студенческой молодежи. Эта уникальная площадка откроет активным и целеустремленным молодым людям возможность для укрепления дружеских связей, саморазвития и обмена опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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