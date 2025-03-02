Слет школьных научных сообществ прошел в Подольске

В Подольске выбрали лучшие проекты школьных научных обществ. Недавно прошел слет, на котором победили объединения образовательных учреждений № 1, № 29 и № 34 в Климовске.

Четвертый городской слет научных сообществ прошел в школе № 29. В финал вышли пять команд. По решению жюри лауреатами стали команды школы № 21 и школы поселка МИС. Всего приняли участие представители 12 образовательных учреждений.

«Именно в нашей школе возникла идея проведения слета школьных научных сообществ. Теперь это ежегодное городское мероприятие, на котором представители школьных научных сообществ демонстрируют свои стенды, рассказывают о проектах, которые выполняют, о достигнутых успехах. Направления разные: техническое, естественно-научное, историческое, творческое. Побеждают те, у кого ярче, интереснее и разнообразнее представлен опыт», — сказала директор школы № 29 Елена Акимова.

Директор отметила, что занятия в научных сообществах — стартовая площадка для развития нужных навыков, интересный досуг и возможность углубленно изучать интересующий предмет.

Для участников слета подготовили интересную программу: стендовую защиту проектов, мастер-классы, презентации работ, экскурсии в астрокосмический комплекс школы № 29, телестудию, лабораторию естественно-научного цикла и биоэнергетический комплекс.

Победители и призеры получили подарки, в том числе наборы для юных исследователей.