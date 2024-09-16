Более 300 педагогов Богородского округа приняли участие в турслете

Туристический слет-семинар прошел около села Мамонтово на берегу реки Шерна. Участие в нем приняли более 300 педагогов из 25 центров образования Богородского округа.

Программа слета включала в себя преодоление полосы препятствий, соревнования по мини-футболу и биатлону, разжигание костра, установку палатки, спортивное ориентирование, эколого-краеведческую программу «Люби и знай наш Богородский край». В рамках занятий по технике водного туризма педагоги продемонстрировали свои умения в проведении спасательных работ на воде.

Первенство и золото общего зачета уверенно завоевал Центр образования № 2 имени Короленко, второе место у Центра образования № 1, бронзовую медаль забрал образовательный центр «Аист».

Организаторами слета стали управление образования администрации Богородского округа и Центр дополнительного образования для детей и взрослых.