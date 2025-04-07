Слет победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников прошел в Воскресенске

Встреча победителей и призеров областного тура Всероссийской олимпиады школьников состоялась в лицее имени П. В. Стрельцова в Воскресенске. Поздравить интеллектуалов пришли представители администрации округа.

Участниками мероприятия стали не только школьники, но и педагоги, представители администрации и депутаты округа. С победой ребят поздравила заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

Награды победителям престижного конкурса вручили председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и начальник управления образования администрации округа Ирма Письменная.

Также коллективы четырех школ округа получили награды главы Воскресенска. Их отметили по итогам областного этапа олимпиады за большее число победителей и призеров конкурса.

Всего награды главы получили 57 школьников. Кроме того, благодарности начальника управления образования вручили 113 призерам.