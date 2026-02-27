Слет конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в Мытищах

В школе № 36 городского округа Мытищи состоялся традиционный слет участников XXII конкурса «Учитель года Подмосковья». Молодые педагоги познакомились с опытом наставников, посетили открытые уроки и мастер-классы.

Ключевым событием слета стала церемония передачи символа конкурса — фарфорового пеликана. Победитель 2024 года, учитель физики из реутовской школы № 10 Юрий Уробушкин вручил его победителю 2025 года — преподавателю математики и информатики гимназии № 10 из Луховиц Андрею Феофанову.

Заместитель директора гимназии № 2 «Квантор» из Коломны Светлана Кузнецова отметила, что непрерывный обмен знаниями, развитие профессиональных связей и улучшение конкурсных программ помогают привлекать в школы Подмосковья талантливых педагогов.

Слет стал площадкой для обмена идеями и укрепления профессионального сообщества, мотивируя участников к развитию и повышению качества образования.