Слет казачьей молодежи прошел в Богородском округе

Казаки станичного казачьего общества Богородского округа и молодежный центр «Казачий стан» провели двухдневный слет в деревне Тимково Богородского городского округа. Он был посвящен 80-летию Победы.

Открытие слета началось традиционно с молебна. В первый день прошли соревнования в военно-спортивной игре, в которой приняли участие четыре команды по восемь человек. Они соревновались в меткости, ловкости, преодолении препятствий и оказании первой медицинской помощи. Среди почетных гостей присутствовали заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев, председатель союза казачьей молодежи России, инструктор участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, руководитель молодежного казачьего клуба «Атаман», депутат Электростальского городского совета Антон Котов.

Игорь Кочубеев поздравил победителей и вручил заслуженные награды. В первый день также прошел мастер-класс от участников Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон А» по работе беспилотников. Затем состоялся концерт, организованный казаками при помощи детей из организаций-партнеров. Выступающие показали номера фланкировки. В завершение дня провели поминовение усопших, вспомнили павших героев и поговорили о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Второй день слета был посвящен сдаче личных зачетов. По итогу все участники получили памятные подарки, а затем познакомились с оружием и обмундированием времен Великой Отечественной войны и прослушали рассказ от руководителя патриотического центра «Защитник» Анатолия Мясникова.

Всего в слете на казачьем хуторе в деревне Тимково приняли участие около 80 человек.