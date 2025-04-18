Слет кадетских классов прошел в Подмосковье к 80-летию Победы

В Летной школе имени Покрышкина во Фрязине прошел кадетский слет, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие более 500 школьников из 44 округов.

На мероприятии присутствовали председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, министр образования региона Ингрид Пильдес, глава Фрязина Дмитрий Воробьев, ветеран Великой Отечественной войны Александр Тимофеевич Тимофеев и участники СВО.

«Остается ряд системных вопросов, требующих проработки: финансирование, регламент приема в кадеты, форма, единый кодекс чести, символика, знаки отличия, свидетельство об окончании кадетского класса, допобразование. Наша задача — выстроить четкую и эффективную систему, которая станет основой для формирования патриотов Отечества», — сообщила Самединова.

Она добавила, что сейчас в Подмосковье обучают около девяти тысяч кадетов, и движение поддерживают 44 округа. По ее словам, в Московской области работают пять специализированных учреждений, а кадетские классы открыты в 122 школах.

На слете прошли соревнования: военно-спортивная эстафета, стрельба, оказание первой помощи, историческая викторина и состязания беспилотников. Также состоялась конференция для директоров школ, где обсудили развитие кадетского движения в регионе.