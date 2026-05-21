Слет юных инспекторов движения прошел в Мытищах

Велосипеды вручили депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.

Денис Перепелицын подчеркнул, что школа № 32 — одна из немногих, где оборудован автогородок и где ребята на практике закрепляют знания правил дорожного движения с помощью велосипедов и других средств передвижения.

«Лето — время активных игр на свежем воздухе для детей, когда они с удовольствием катаются на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Однако многие из них выезжают на проезжую часть, совершенно не зная правил. Статистика комитета по транспорту Московской областной Думы свидетельствует, что детский дорожно-транспортный травматизм остается на высоком уровне, и зачастую причина именно в незнании правил дорожного движения. Поэтому в летний сезон, когда дети проводят на улице больше времени, профилактика подобных происшествий становится особенно актуальной», — отметил депутат Денис Перепелицын.