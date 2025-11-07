Следователи провели профориентационное мероприятие для школьников в Наро-Фоминске

В Алабинском гарнизоне Наро-Фоминского городского округа прошло профориентационное мероприятие для школьников и юнармейцев. Сотрудники местного Военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации рассказали ребятам о работе криминалистов.

На встрече собрались учащиеся Алабинской средней школы имени Героев России Сергея Ашихмина и Дениса Межуева, а также юнармейцы отряда «Патриот». Профориентационное занятие провели для популяризации службы в военных следственных органах среди подрастающего поколения, патриотического воспитания молодежи и формирования чувства долга перед Родиной.

Специалисты продемонстрировали ребятам, как работают следователи, показали криминалистическое оборудование и рассказали о применении криминалистической техники на месте происшествия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.