Славянский бульвар вышел в лидеры голосования за благоустройство в Подольске

Голосование за благоустройство общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается на портале госуслуг. Среди расположенных в Подольске объектов больше всего голосов пока набрал Славянский бульвар.

Жители муниципалитета могут выбрать только одну из пяти территорий, которая получит финансирование на работы по благоустройству. Подольчане активно участвуют в голосовании.

В пользу Славянского бульвара в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная высказались 3282 человека. 686 жителей проголосовали за Бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики.

Третье место с 332 голосами занимает территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморной в микрорайоне Парковый. Еще 272 подольчанина выбрали Сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади, а 233 — Сквер имени Алексея Долгого в микрорайоне Ивановский.