Сквер возле Ногинского колледжа благоустроят в Балашихе | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:46 Сквер возле Ногинского колледжа благоустроят в Балашихе Фото: Евгений Дудин

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Работы по благоустройству территорий продолжаются в Балашихе. На территории сквера в районе Ногинского колледжа планируют установить скамейки и обновить дорожки.

Вопросы о благоустройстве локации подняли во время осмотра микрорайона Балашиха-2. Заместитель главы округа Лилия Татевосян совместно с представителями управляющей компании, профильных организаций округа и жителями проверила качество уборки территории.

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Прошли по улицам Заречная, Спортивная, Крупешина и Текстильщиков. Сделали замечания по ремонту ступенек некоторых домов, цоколя, также отметили недостаточное освещение и отсутствие скамеек в сквере возле Ногинского колледжа.

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