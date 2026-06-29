Сквер в Привокзальном микрорайоне благоустроят в Наро-Фоминске

Жители Привокзального микрорайона в Наро-Фоминске получат новое благоустроенное, современное и безопасное пространство для семейного отдыха. Сквер на улице Полубоярова стал победителем всероссийского онлайн-голосования, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Территория размером 0, 5 гектара полностью преобразится. В сквере заменят покрытие дорожек, установят современное освещение, удобные лавочки и урны, разобьют аккуратные газоны, посадят новые деревья и кустарники.

Сотрудники администрации Наро-Фоминского округа встретились с представителем подрядной организации, которая будет заниматься благоустройством зоны отдыха.

«Мы понимаем, насколько этот сквер важен для жителей, ведь они сами активно голосовали за его обновление. Наша главная задача сейчас — обеспечить жесткий контроль за каждым этапом строительно-монтажных работ», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.