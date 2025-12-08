Сквер в микрорайоне имени Шитикова благоустроили в Мытищах
Микрорайон имени Шитикова в Мытищах благоустроили, установив сразу несколько объектов для комфортного отдыха. Жители по достоинству оценили перемены в родном уголке.
Аллея Ветеранов стала излюбленным местом для прогулок и настоящей точкой притяжения жителей. Важно было учесть, что время здесь полюбили проводить люди разных возрастов. Обеспечить удобство прогулок, улучшить инфраструктуру в том числе для семей с детьми, решили в администрации округа.
Сразу несколько зон для этого обустроили в сквере. Места для отдыха, оснастили современной игровой площадкой с яркими и безопасными формами. Обновили и пешеходные дорожки и уличное освещение, установили новые лавочки и урны. Проводить время в обновленном сквере теперь будет намного приятнее, а прогулки станут неотъемлемой частью времяпровождения горожан от мала до велика, а еще, здесь каждый найдет занятие по душе.