Сквер в микрорайоне имени Шитикова благоустроили в Мытищах

Аллея Ветеранов стала излюбленным местом для прогулок и настоящей точкой притяжения жителей. Важно было учесть, что время здесь полюбили проводить люди разных возрастов. Обеспечить удобство прогулок, улучшить инфраструктуру в том числе для семей с детьми, решили в администрации округа.

Сразу несколько зон для этого обустроили в сквере. Места для отдыха, оснастили современной игровой площадкой с яркими и безопасными формами. Обновили и пешеходные дорожки и уличное освещение, установили новые лавочки и урны. Проводить время в обновленном сквере теперь будет намного приятнее, а прогулки станут неотъемлемой частью времяпровождения горожан от мала до велика, а еще, здесь каждый найдет занятие по душе.