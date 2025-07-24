Сквер в микрорайоне Белая Дача благоустроят в Котельниках к 1 октября

Территория, долгое время находившаяся в запущенном состоянии, теперь получит новую жизнь благодаря активной позиции жителей Котельников. Работы по благоустройству начнутся уже в августе 2025 года и будут завершены к 1 октября.

Участок между детскими садами «Детство» в микрорайоне Белая Дача в 2024 году вошел в число победителей всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проектом предусмотрено благоустройство на площади размером более полутора гектаров. В сквере появятся урны, новые удобные скамейки и парковые качели, тактильная плитка для маломобильных граждан, современные системы освещения. На территории также посадят новые деревья и кустарники.

В результате благоустройства не только улучшится качество городской среды, но и появится комфортное пространство для отдыха семей с детьми, посещающими расположенные рядом детские сады.