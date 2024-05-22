Сквер в деревне Кашино победил на всероссийском голосовании

Сквер на улице Ленина в деревне Кашино под Волоколамском выиграл во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Его преобразят в следующем году.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в голосовании участвовали около 850 тысяч человек . Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр.

За благоустройство сквера отдали голос более трех тысяч человек. Всего в голосовании участвовали свыше 6,7 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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