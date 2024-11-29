Сквер в 4-м микрорайоне в Подольске благоустроят в 2025 году

Еще одно общественное пространство в Подольске приведут в порядок в следующем году. Работы по благоустройству начнутся уже весной в сквере между Красногвардейским бульваром и Юбилейной улицей.

Проект предполагает сохранение основной пешеходной аллеи, которую украсят новые кустарники и деревья. Современный маршрут для прогулок появится в верхней части сквера. Он будет проходить от новой площади до спортивной площадки со столами для настольного тенниса. В сквере установят скамейки и уличные фонари.

Глава муниципалитета Григорий Артамонов выразил уверенность, что после реконструкции сквер станет популярным местом отдыха жителей и гостей Подольска.

Работы по благоустройству будут выполняться в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды».

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