Сквер у театра «Огниво» имени Железкина в Мытищах украсили 23 снеговика

Подошел к концу фестиваль «Город Снеговиков» в кукольном театре «Огниво» имени Станислава Железкина. В сквере вблизи учреждения культуры появились 23 новых снежных персонажа.
За победу боролись 45 «скульпторов» разных возрастов со всего городского округа Мытищи. Горожане выбрали трех фаворитов. Приз зрительских симпатий в интернет-голосовании получил «Снежик-добряк». Гости сквера отдали предпочтение «Кибер-семье», а сам театр «Огниво» имени Станислава Железкина отметил «Парижанку».
Все участники творческого конкурса получили памятные призы. Насладиться выставкой снеговиков можно до конца зимы.