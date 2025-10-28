Сквер у станции «Отдых» в Жуковском откроют до конца года

В настоящее время в наукограде активно ведутся работы по преображению сразу нескольких территорий. В рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» близится к завершению реконструкция сквера, расположенного вблизи от железнодорожной станции «Отдых».

Открытие обновленного сквера запланировано до конца 2025 года. Параллельно с этим рассматриваются проекты благоустройства лесопарковой зоны Парка культуры и «Треугольного леса». Кроме того, ведется разработка проекта по благоустройству сквера «28 квартал». По данному вопросу была организована встреча главы городского округа Андроника Пака с жителями города.

В ходе обсуждения было принято общее решение о присвоении скверу нового названия — «Сквер защитников Отечества». Инициатива о переименовании исходила от семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.