Сквер рядом с МФЦ обновят в Лыткарине

Сквер, расположенный вблизи Многофункционального центра, благоустроят в округе. Вопросы о будущем этого зеленого уголка, волнующие местных жителей, были подняты в ходе открытого выездного приема, прошедшего во втором корпусе лыткаринской гимназии № 7.

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации округа Алексей Артемов заверил, что при обновлении сквера будут сохранены все существующие насаждения, включая старый дуб, являющийся местной достопримечательностью. Более того, планируется высадка новых кустарников. Завершить благоустройство сквера планируется до середины октября текущего года. В рамках проекта благоустройства подрядная организация обустроит асфальтированную пешеходную дорожку, которая соединит Многофункциональный центр с торговым центром «Весна». Часть дорожки, расположенная непосредственно перед учреждением, будет вымощена тротуарной плиткой.

Кроме того, в сквере будут установлены малые архитектурные формы, в том числе скамейки и урны, а для обеспечения безопасности жителей будет установлена система видеонаблюдения «Безопасный регион».