Сквер на улице Строителей благоустроили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском благоустроили сквер на улице Строителей. Объект победил во всероссийском голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его выбрали 3,5 тысячи жителей.

Площадь территории — 0,5 гектара. Рабочие обустроили две детские игровые площадки, пространство «Автогородок», установили лавочки, качели и урны, построили спортивную зону для воркаута и обновили территорию для контейнеров с отходами. В 2026 году уложат твердое покрытие.

Пространство стало комфортным для семей с детьми и любителей спорта, а также тех, кто предпочитает спокойный отдых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.