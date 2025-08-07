Сквер на улице Борисова в Лобне благоустроят к сентябрю

Сейчас специалисты завершают подготовительные работы по обустройству сквера на улице Борисова в Лобне. На следующей неделе они начнут прокладывать подземные коммуникации и электропроводку.

Рабочие занимаются санитарной обрезкой деревьев, а также убирают аварийные растения. В августе в сквере установят малые архитектурные формы, современные системы освещения и видеонаблюдения. Помимо этого, специалисты посадят новые деревья и кустарники.

Сквер планируют открыть для посетителей уже в сентябре. Современное общественное пространство создаст комфортные условия для отдыха жителей и учеников лицея «Авиатика».

Отметим, что проект реализуют благодаря программе благоустройства общественных пространств Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2025 года в регионе обновят 10 зон отдыха.