Сквер на проспекте Боголюбова в Дубне благоустроят в сентябре 2025 года

В Дубне во дворе домов № 43-45 на проспекте Боголюбова обустроят сквер в рамках новой программы в Московской области «Благоустройство малых общественных территорий». Стоимость проекта оценили в 20 миллионов рублей.

Наполнение сквера обсуждали вместе с жителями еще этой весной. Проект подготовили с учетом правок. Исполнителя определят в течение трех недель, а после он должен благоустроить территорию до конца сентября 2025 года.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году стартовал новый проект „Благоустройство малых общественных территорий“. Это небольшие скверы и парки, которые находятся во дворах жилых домов. Первым по просьбе жителей мы выбрали территорию во дворе на проспекте Боголюбова, 43-45», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

По просьбе жителей на проспекте Боголюбова появится рекреационное пространство с зоной отдыха, зелеными насаждениями и цветниками, пешеходными дорожками, площадкой для проведения зарядок, а также гостиной с качелями и беседками.