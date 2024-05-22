Сквер на Профсоюзной улице благоустроят в Егорьевске в 2025 году

Победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в Егорьевске стал сквер «Технический сад» на Профсоюзной улице. В следующем году его обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области сообщили, что участие в голосовании приняли 850 тысяч жителей. Они выбрали 53 локации, которые благоустроят в следующем году.

За сквер «Технический сад» проголосовало более 9,8 тысячи жителей Егорьевска. Общее количество голосов в городском округе составило более 11,5 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».