Сквер имени Громцева в Дзержинском благоустроят ко Дню города 13 сентября

Празднование Дня города Дзержинский городского округа Люберцы запланировано на 13 сентября. К этому моменту благоустроят сквер имени Громцева и пройдет его торжественное открытие.

Об этом сообщил глава Люберец Владимир Волков во время выездного приема администрации в ДК «Энергетик».

«На вопросы дзержинцев вместе с нами отвечали отраслевые специалисты Фонда капремонта Подмосковья, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона. 1 сентября в Дзержинском примет детей новый современный воспитательно-образовательный комплекс. На День города, 13 сентября, вместе с жителями откроем обновленный сквер имени Громцева», — отметил Владимир Волков.

На встрече обсудили обновление социальных объектов и развитие Дзержинского. Жителей также волновали вопросы содержания территорий, работа управляющих компаний и безопасность. Все обращения приняли в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.