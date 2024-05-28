Сквер имени Громцева в Дзержинском благоустроят к сентябрю

Сквер имени Громцева благоустроят в Дзержинком в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Там проложат пешеходные дорожки, установят сцену и обустроят места для отдыха.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в сквере традиционно проводят массовые мероприятия, он является одним из центральных площадок округа. Его преобразят после победы в голосовании.

В сквере обустроят пешеходные дорожки, установят летнюю сцену, обновья спортивные площадки и систему освещения. На территории установят нскамейцм и урны.

Завершить работы планируют к сентябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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