Сквер имени Чмырева открыли после реконструкции в Королеве
В Королеве завершилось благоустройство сквера имени Чмырева. Он расположен в центре наукограда у Детской хоровой школы «Подлипки».
На территории обновили все пешеходные дорожки, а еще, по просьбам жителей, обустроили новый тротуар на месте «народной тропы» от улицы Гагарина до хоровой школы.
Также в сквере установили удобные скамейки и амфитеатр для отдыха, оборудовали современную систему освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».
Особое внимание уделили озеленению — специалисты не только укрепили уже существующие зеленые насаждения сквера, но и высадили около 800 новых молодых саженцев деревьев и декоративных кустарников.
Работы провели в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».
