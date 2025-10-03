Сквер имени Чмырева открыли после реконструкции в Королеве

В Королеве завершилось благоустройство сквера имени Чмырева. Он расположен в центре наукограда у Детской хоровой школы «Подлипки».

На территории обновили все пешеходные дорожки, а еще, по просьбам жителей, обустроили новый тротуар на месте «народной тропы» от улицы Гагарина до хоровой школы.

Также в сквере установили удобные скамейки и амфитеатр для отдыха, оборудовали современную систему освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».