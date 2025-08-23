Сквер Громцева в Дзержинском под Люберцами сделают доступным для людей с ОВЗ

В городском округе Люберцы близится к завершению реконструкция сквера имени Бориса Громцева в Дзержинском — одного из самых популярных общественных пространств района. Работы включают установку сцены, скамеек и урн, монтаж освещения и видеонаблюдения, озеленение и благоустройство территории; одновременно завершаются мероприятия по обеспечению безбарьерной среды.

В парк проложат тактильные дорожки, установят пандусы, поручни, информационные таблички и указатели для удобной навигации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяют сложному рельефу сквера — он расположен на холмах, поэтому предусмотрено устройство пандуса, который соединит верхнюю и нижнюю части парка.

Ход работ оценили глава округа Владимир Волков, участник СВО Дмитрий Яшин и депутат Госдумы Михаил Терентьев. Терентьев отметил, что проектирование позволит «разумно приспособить» пространство и сделать его приятным и безбарьерным, а Волков подчеркнул, что будут приняты технические решения для удобства перемещения людей с ОВЗ и устранения недочетов до открытия.

Сквер имени Громцева традиционно служит площадкой для городских праздников, массовых мероприятий, семейных прогулок и спортивных соревнований. К открытию, намеченному на День города 13 сентября, в обновлённом сквере установят бюст Бориса Константиновича Громцева. На территории также сохранится экспозиция ракетных систем залпового огня, разработанных с его участием.