Сквер «Детский городок» благоустроят в Коломне

Сквер «Детский городок», расположенный в центре Коломны на улице Пионерской, преобразится. Территория стала победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании приняли участие более 19 тысяч жителей. Большинство участников поддержали именно сквер «Детский городок» — за его благоустройство свои голоса отдали почти 13 тысяч человек. Такой результат позволил территории занять первое место среди представленных объектов и получить возможность для комплексного обновления.

Подготовка к реализации проекта уже началась. В администрации округа определили подрядную организацию, которая займется разработкой архитектурно-планировочной концепции, проведением необходимых инженерных изысканий, а также подготовкой проектной документации для будущего благоустройства. После завершения этих этапов специалисты смогут приступить к дальнейшей реализации проекта в установленные сроки.

После благоустройства сквер станет более комфортным и современным общественным пространством для жителей и гостей города, сохранив при этом свое значение как одного из популярных мест отдыха в центральной части Коломны.