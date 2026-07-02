Сквер «Блюдечко» в Коломне открыли после благоустройства

В Коломне возобновили доступ в один из знаковых скверов города — «Блюдечко». После завершения основных работ по благоустройству жители могут свободно приходить сюда на прогулки.

Как сообщил руководитель авторского коллектива по проектированию благоустройства Петр Гордеев, территория больше не является строительной площадкой. «Де-факто оно уже открыто. Мы здесь находимся совершенно легально. Это больше не стройка», — отметил он.

На объекте остаются лишь финальные детали. Главная из них — историческая карта Коломенского кремля, которая станет центральным элементом пространства. Половина композиции уже выполнена, вторая находится в производстве.

Карту планируют полностью установить к 15 июля. После этого состоится официальное открытие сквера с участием руководства округа и Московской области.

При благоустройстве особое внимание уделили сохранению духа места. По словам Петра Гордеева, «Блюдечко» для коломенцев — пространство с личной историей, воспоминаниями и особой атмосферой. Поэтому территорию разделили на несколько зон: для туристов появились навигационные элементы и обозначение линии стены Коломенского кремля, а для местных жителей — тихий сквер для отдыха, лавочки, качели и литературная беседка.

Первые отзывы о новом пространстве поступают, и пока они исключительно положительные. Жители отмечают, что обновленное «Блюдечко» сохранило узнаваемый характер, но стало светлее, уютнее и современнее.