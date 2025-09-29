Скульптуру жар-птицы установили на въезде в поселок Мишеронский в Шатуре

Ранее на въезде в поселок стояла фигура деревянного медведя, которая со временем пришла в негодность. Жители попросили администрацию муниципалитета о замене. Новую скульптуру решили выполнить из металла, чтобы она была долговечной.

Эскиз жар-птицы, которая была одним из элементов украшавшей поселок мозаики, сохранился в местном музее. Стелу жар-птицы как символ огня стекловаренных печей и возрождения изначально предлагал установить на въезде в Мишеронский художник Валентин Барсков, автор мозаики. Поэтому краеведы выступили с инициативой выбрать для новой скульптуры именно этот вариант.

В память об истории стеклоделия в поселке жар-птицу украсили элементами из цветного стекла, а в саму фигуру и основание установили эрклез — стеклянные камни. Жители Мишеронского выразили надежду, что с новым символом производство обязательно возродится, а для населенного пункта начнется новый этап развития.