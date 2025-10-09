Скульптуру ко Дню учителя установили у новой школы «Успех» в Дзержинском

Идея принадлежит заслуженному художнику России, академику Российской академии художеств Александру Рожникову.

«Уверен, что скульптура станет еще одной популярной локацией для ярких фото у жителей и гостей Дзержинского», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Композиция исполнена в виде молодой учительницы, делающей селфи на телефон. В правой руке она держит «Букварь» с обложкой советского образца, как символ преемственности российского национального учительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.