Скульптурную композицию «Здравствуй, школа!» открыли в Дзержинском

Скульптурная композиция изображает современную молодую учительницу: в одной руке у нее букварь, в другой — смартфон. У подножия — большая цифра «5» с автографами заслуженных учителей России. По замыслу автора, это сочетание традиций и новых технологий, символизирующее шаг в современное образование.

В церемонии открытия приняли участие учащиеся и педагоги гимназии, а также почетные гости. Инициатива установки родилась, как отмечал глава округа Владимир Волков, от жителей, преподавателей и учеников.

Автор композиции, заслуженный художник РФ Александр Рожников, пояснил идею работы.

«Мне хотелось, чтобы эта композиция олицетворяла шаг в новое время, в новые технологии, которые, как говорит наш президент В. В. Путин, — инструмент. Человека никто никогда не заменит, никакой искусственный интеллект, но пользоваться этим инструментом мы все обязаны», — отметил он.