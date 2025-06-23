Скорая помощь в Одинцове приняла более 43 тысяч вызовов с начала года

Служба скорой помощи Одинцовского городского округа подвела итоги работы в первом полугодии. Статистика показала, что в диспетчерскую за этой время поступило 43 430 экстренных и неотложных вызовов, из которых 5 390 — были к маленьким пациентам.

Время доезда медиков на экстренные выезды в 95,5% случаев составило менее 20 минут, а при неотложных вызовах 90% бригад прибывали в срок, не превышающий 120 минут.

Медики поясняют, экстренными считаются вызовы при внезапных острых состояниях и обострениях хронических заболеваний, которые угрожают жизни пациента.

Неотложные вызовы связаны также с острыми ситуациями или обострениями заболеваний, но без угрозы жизни. Время прибытия бригады в таких ситуациях не регламентируется. Неотложные вызовы, не требующие выезда «скорой», автоматически перенаправляют в отделения неотложной помощи поликлиник — это не отказ от медицинской помощи, а часть отлаженной системы.