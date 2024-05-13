Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в этом году | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:37 Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в этом году Медиасток.рф

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Тревожная кнопка появилась у выездных бригад врачей в Подмосковье. Для медиков также вводят новые меры поддержки и льготы. О том, как меняется автопарк бригады и как мотивируют врачей, в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Улучшить систему оказания первой помощи в Подмосковье помогает обратная связь. На следующий день после выезда с пациентом связывается робот Светлана и просит оценить работу бригады по пятибалльной шкале. На основе отзывов формируются рейтинги, и лучшие сотрудники получают отличительные знаки.

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«Голосовой робот Светлана просит оценить качество оказанной помощи по пятибалльной шкале. Ежемесячно мы подводим итоги этого голосования. Лучшие врачи, фельдшеры, медсестры и водители получают отличительные знаки. Мы уже вручили памятные награды лучшей бригаде по итогам последнего квартала. Это бригада из Дмитрова», — рассказал Маслов.

Недавно у работников скорой появилась тревожная кнопка. Она необходима для экстренных ситуаций. Сигнал передается в единый диспетчерский центр для связи с правоохранительными органами. Это дает медикам дополнительные гарантии в безопасности. По словам главврача, таких ситуация немного, и каждую из них держат на особом контроле.

Поддерживают сотрудников и финансово — они могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей ежемесячно, приобрести жилье по программе льготной ипотеки или доплаты. Так, надбавки получают молодые специалисты — в прошлом году под таким статусом трудоустроилось 90 человек. Адаптироваться на новом месте им помогают наставники — более опытные врачи, которые берут шефство над новичками и теми, кто недавно переехал в регион.

Для комфортной работы обновляют автопарки станции. В этом году она получил еще 77 новых машин. Внутри современное оборудование, которое позволяет спасать жизни во время выезда и транспортировки пациентов. А при помощи специальных аппаратов ЭКГ бригады могут получить консультацию кардиологов дистанционно.

В преддверии Дня работника скорой медицинской помощи Константин Маслов еще раз передал слова благодарности сотрудникам станции. Профессиональный праздник они отметят 28 апреля.

Хочется еще раз поздравить наш большой коллектив с наступающим праздником. Это и медики, и работы выездных бригад, водители и управленческий персонал, который помогает создавать условия для работы этой важной экстренной службы. Константин Маслов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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