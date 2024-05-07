Скорая помощь Подмосковья дистанционно расшифровала еще 150 тысяч ЭКГ | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 11:58 Скорая помощь Подмосковья дистанционно расшифровала еще 150 тысяч ЭКГ Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковные кардиологи могут дистанционно расшифровывать ЭКГ и консультировать бригады скорой помощи. С начала года они провели почти 150 тысяч таких консультаций.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад скорой помощи современными электрокардиографами с функцией дистанционной передачи показаний. Это дает возможность фельдшерам удостовериться в правильности постановки диагноза и выбрать тактику лечения.

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«С начала года было проведено почти 150 тысяч дистанционных консультаций, в итоге госпитализация потребовалась лишь в 8% случаев. А всего за время работы кардиопульта врачи выполнили более 900 тысяч расшифровок», — рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

При выявлении у пациента патологий его госпитализируют в один из сосудистых центров региона.

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