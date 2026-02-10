Складской комплекс в Домодедове отправляет продукцию в Россию и ближнее зарубежье

Складской комплекс, расположенный на территории торгового центра «Ашан» на 48-м километре МКАД, обеспечивает отправку порядка 800 тысяч единиц продукции Ступинского химического завода каждый день. Общая площадь склада составляет 12 тысяч квадратных метров, на которых размещается около 20 тысяч палет.

Руководитель складского комплекса Игорь Ермаков сообщил, что на данный момент работают 12 из 18 сотрудников, включая комплектовщиков, водителей складской техники и кладовщиков. Предприятие предлагает открытые вакансии и удобный корпоративный транспорт для сотрудников. Температурный режим в помещениях поддерживается на уровне около 20 градусов, что важно для хранения продукции и комфортной работы персонала.

Процессы на складе автоматизированы, ручной труд сведен к минимуму. Специалисты работают на высотных ричтраках, сборщиках заказов и электрических тележках, а упаковку продукции выполняет мобильный полиэтиленовый обмотчик.

Продукция со склада отправляется не только по всей России, но и в страны ближнего зарубежья, включая Армению, Азербайджан, Молдавию, Турцию и Монголию.